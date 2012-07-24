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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 09:31 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比料将续升,受股市表现等因素影响

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* 美元/印度卢比开盘料高于56.0水准,昨日收在55.97

* 印度股市下跌(1.64%)、避险情绪以及月底美元买需令印度卢比承压

* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于56.32-56.54,纽约市场收报56.45-56.50

* 美元/印度卢比盘中或将交投于55.95-56.35(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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