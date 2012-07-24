〔中国公开市场〕逆回购放量价稳助缓资金面,但降准无期难解长忧(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增交易员评论和央行公告)
* 今日进行950亿元逆回购,近对冲本周全部到期量
* 逆回购放量价稳,支撑短期资金面
* 只逆回购不降准,长期流动性仍有忧虑
路透上海7月24日电---中国央行公开市场今日进行950亿元人民币逆回购操作,近对冲本周全部到期量,市场短期流动性压力得到舒缓.不过期望中的下调存款准备金政策被滚动进行的逆回购操作所代替,若外汇占款等其他影响流动性因素不能明显改善,机构对长期资金面忧虑未减,心态仍显谨慎.
交易员并称,除大规模逆回购操作"放水"缓压外,七天期逆回购中标利率亦影响资金市场同期限回购利率走势,未来需继续关注公开市场操作规模和利率的变化.
央行公告称,今日公开市场进行的950亿元七天期逆回购,中标利率为3.35%,与最近一次持平,较银行间资金市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS上日加权价低逾20基点(bp).
华北一银行交易员表示,今日逆回购操作规模略超预期,并确实有效缓和了短期流动性压力.但"不降准对后面的(资金面)预期不乐观啊."
另一方面,逆回购利率走向也越来越吸引机构目光.
在公开市场逆回购结果出来前,银行间市场七天期质押式回购一直未有成交.随后在逆回购利率引导下,以3.35%开盘,最新加权tCN7DRP=CFXS为3.3708%,上日为3.5700%.相对而言,隔夜品种受逆回购注资影响跌幅更甚,最新加权tCN1DRP=CFXS在2.96%左右,较上日下跌近40bp.
7月以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场仅进行了逆回购操作注入资金,而未有正回购.据统计,本周将有1,000亿元的逆回购到期,央票到期10亿元.
上周公开市场一级交易商也同时上报了正/逆回购两种需求,不过最后当周仅进行了总额1,000亿元的逆回购操作,正回购并未现身.在巨量逆回购到期情况下,上周央行净回笼资金600亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) 待定
正回购 (周二) --
(周四) 待定
逆回购 (周二) 950
(周四) 待定
央票到期 10
正回购到期 --
逆回购到期 1,000
==================================== (完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。