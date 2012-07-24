《汇市简讯》澳元/新西兰元距离1.305上方的停止单不远

0147GMT * 澳元/新西兰元距离1.305阻力位上方的停止单不远 * 一旦停止单被触发,预计将开始回撤/整固 * 多头应在1.305阻力位卖出,并留意观察该水准能否守住 * 若回落至1.292下方,将不是个好征兆,会改变走势前景. * 浏览此货币对技术图表,请点选:(link.reuters.com/byr39s).(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=