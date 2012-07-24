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财经报道 | 2012年 7月 24日 星期二 10:02 BJT

《汇市简讯》汇丰中国PMI数据出炉前新西兰元/美元陷于窄幅波动

0147GMT

* 新西兰元在0.7890上下15个点子窄幅波动,成交量仍较低

* 起初走向0.7907证实为短暂行情,市场现在逢高抛售

* 东京盘初随着股市开高而出现的买盘很快消退

* 受压抑的状况将持续至0230GMT汇丰中国采购经理人指数(PMI)数据出炉.(完)

--编译 石冠兰; 审校 沈以文

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