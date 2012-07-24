《交易视点》农产品价格上涨推动中国债市收益率曲线平坦化--中金

路透北京7月24日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，近期国际农产品和大宗商品价格的反弹对国内通胀的实际影响有限，但通胀预期的增强会使得央行货币政策放松的力度减弱，近期法定比率迟迟不下调就是一个例证。

由此带来的资金面紧张局面难以缓解，短期利率波动幅度加大，而国内经济复苏从U型转向L型的概率增大，长期利率反而较短期利率更加稳定，收益率曲线呈现平坦化的特征。

**下半年贷款总量超预期的可能性不大,但结构将小幅改善**

6月份新增贷款超过九千亿，高于市场预期，7月上半月四大行的贷款投放量也高于前几个月同期的平均水平，这引起了市场对下半年贷款增量是否会出现反季节性上升的猜测。我们认为6月份贷款的冲高仍主要是季节性的因素。

首先，从贷款结构看，中长期贷款增量仍然维持在3000亿元以下，短期贷款虽然大幅增加，但主要是银行主动压缩票据融资和企业对短期流动性资金需求季节性上升的结果。

其次，6月大行的信贷仍然按照年初的额度分布有序投放，而贷款增加最多的是中小银行，与季末中小银行存款规模大幅上升有关，但季初存款规模的下降可能重新降低中小银行的贷款投放能力。

下半年贷款增量要出现超预期的上升，必须以货币政策的大幅放松并带动贷款加权利率的显着回落为前提，但目前票据贴现利率仍维持在历史高位，抑制了中长期贷款利率的下降空间。

票据贴现利率的下降需要央行持续下调法定准备金比率，而今年法定比率的下调频率始终低于市场的预期，这意味着央行并不愿大幅放松货币政策，因此下半年贷款月增量将保持在6000亿元左右，全年贷款增量超过8.5 万亿的可能性不大。

不过随着基建投资增速的回升和房地产销售的回暖，中长期贷款的月增量有望从上半年的2600亿元恢复至3000－3500亿元，贷款结构较上半年会有所改善。

**M2与M1增速之差缩小是否意味着企业投资意愿开始回升?**

6月份M2增速继续回升，理财资金的到期回表仍是重要原因，而且今年以来银行季末甚至月末存款冲高的现象比去年更加明显，使得月末时点上M2增速虚高。

从稳定性更高的广义M2来看，货币供应量的增速并未明显回升，二季度平均增速较去年四季度和今年一季度都进一步下降。

另一个值得注意的现象是，6月份M1增速的反弹幅度大于M2增速，两者的增速之差年内首次出现缩小，这是否意味着企业的盈利开始改善并带动投资意愿回升了呢？

我们认为并不能据此判断企业投资经营的意愿有明显好转。

首先，企业活期存款仅增加了3770亿，明显低于M1的8876亿增量，造成这种差距的主要原因是机关团体存款的大幅增加。

其次，企业活期存款增量仍然低于定期存款增量，定期化趋势持续与存款利率允许上浮和理财产品收益率下降缓慢有关。

第三，M2增速反弹幅度偏小可能与M2中同业的增量小于去年同期有关。

**农产品价格上涨推动收益率曲线平坦化**

近期美国乾旱推动国际农产品价格大幅走高，油价也出现显着反弹，市场的通胀预期开始重新升温。我们认为农产品和油价的反弹会对CPI的下行幅度产生一定的抑制作用，但尚不至于引起CPI同比出现大幅反弹。

首先，中国的主要农作物中只有大豆对进口的依存度较高，容易受国外价格上涨的带动影响，但油脂占CPI的权重很低，而且发改委在通胀大幅上升时对国内食用油会实施价格管制。

其次，国际化肥价格的上涨对国内谷物成本有一定的间接传导作用，但目前国内化肥价格相对于国际价格还有较大的溢价。

第三，由于目前经济整体需求放缓，上游价格的上涨对下游产品的传导时间较慢，且程度有限。

第四，大宗商品价格的上涨使美国推出QE3的可能性下降。

尽管近期国际农产品和大宗商品价格的反弹对国内通胀的实际影响有限，但是通胀预期的增强会使得央行货币政策放松的力度减弱，近期法定比率迟迟不下调就是一个例证。

对债券市场的影响在于：资金面紧张的局面难以出现趋势性的缓解，短期利率的波动幅度加大，但国内经济的复苏将更加困难，从U型转向L型的概率增大，长期利率反而较短期利率更加稳定，收益率曲线呈现平坦化的特征。

我们维持哑铃型投资的建议，即长债和短债的搭配好于集中配置中期债。

此外，在近期不确定性有所增加的情况下，买入现券并在互换中支付固定利率仍是比较稳妥的交易策略。(完)

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