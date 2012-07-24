《热点透视》风险偏好注定会被西班牙的酷暑炎夏烤焦

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 王翔琼

路透伦敦7月23日电---全球市场是没有办法安闲度夏了.风险偏好要面对西班牙各省令人厌烦的炎热长假.股市、大宗商品和欧元可能要受一番摧折,而美元、日圆和避险债券将再次成为赢家.

过去两个月里,欧元忧虑和股市已经有所平息.市场觉得欧元区可能获得支持,全球经济成长也会得到刺激.然而,风险资产在7月23日上演的溃败一幕,却让这两种假设都灰飞烟灭.

动荡的直接起因是,有迹象表明西班牙多个省份将步瓦伦西亚的后尘向马德里求助.西班牙股市的一项卖空禁令激起市场恐慌.在欧元区其他二线国家方面,有关国际货币基金组织(IMF)将不再参与援助希腊的报导令人不安.不过,只要希腊政府不放弃实现撙节目标的努力,欧洲就不太可能舍弃它.

西班牙和意大利的忧虑则要严重得多.西班牙10年期公债收益率(殖利率)触及7.4%,意大利也达到6.34%,上周已超过爱尔兰的水平.无论在地方还是中央,西班牙经济仍面临财政困难.该国债务增长太快,短短一年就增加了680亿欧元,与不断下降的国内生产总值(GDP)之比增长逾7个百分点,目前达到72%.近期欧洲就西班牙银行业救助计划达成一致后,该国看来确有必要接受进一步的外部援助,即便下一次紧急再融资还要等到这炎炎夏日之后.

在如何为西班牙提供帮助一事明确之前,市场将沿用早已驾轻就熟的防守策略.欧元可能继续被弃之如敝履,兑美元跌破1.20.股市和大宗商品虽曾在全球经济成长忧虑中顽强升至两个月高位,但目前也只会让人变得焦躁.标准普尔500指数6月初跌至1300点下方低位,但这样的跌势恐怕还只能算最小的.

美元、日圆和避险债券看来将再次受益.美国10年期公债收益率目前仅为1.4%,为十九世纪以来最低.这让美国联邦储备理事会(美联储,FED)再度印钞以推低公债和抵押贷款收益率的可能性下降:欧元忧虑正在起同样的作用.而如果没有美联储的介入,风险资产的修正可能幅度更大.(完)