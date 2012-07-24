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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:09 BJT

《汇市简讯》出口商卖盘料限制美元/韩元上档,等待中国PMI数据

0156GMT * 美元/韩元持于1,150韩元略下方,出口商卖盘限制上档 * 市场料持稳,等待0230GMT将出炉的汇丰中国PMI初值 * 避险情绪主导市场,因西班牙料很快申请全面救助.(完) --编译 王兴亚; 审校 戴素萍

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