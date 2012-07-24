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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:08 BJT

〔金属期市〕空头回补助推LME期铜上涨,等候中国数据

路透上海7月24日电---伦敦期铜周二受助于空头回补而上涨,市场等待中国工厂活动数据.期铜自上交易日的近一个月低点反弹,当时因担心西班牙债务问题削弱全球金属需求,期铜下跌.

目前而言,欧债危机相关忧虑料限制期铜涨幅,投资者亦关注意大利脆弱的金融市场,以及穆迪可能调降欧洲部分最强经济体的主权评级,其中包括德国.

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