《汇市简讯》澳元/日圆技术图表显示有更多的下行空间

0202GMT * 澳元/日圆八小时图上形成不规则的头肩形态 * 若收在颈线及80.6水平支撑位下方,意味着走势偏空 * 首道目标在79.3-79.6支撑区间(即之前的支撑位和阻力位) * 若跌穿79.3,将下看50%费波纳奇回档位78.4 * 头肩形态目标位在77.9 * 浏览该货币对的技术图表,请点选:(link.reuters.com/bun59s).(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=