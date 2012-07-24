更正:《热点透视》中海油急需为给予Nexen的超高溢价给出合理解释

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
(更正:因译文有误,第一段应改为,"这个市盈率(本益比)预估值与同业大致持平",非"该公司的EBITDA预估值"与同业大致持平)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann 编译 徐文焰
路透纽约7月23日电---中海油(0883.HK)(CEO.N)正面临一个紧迫任务,就是为不惜付出高额溢价收购加拿大NexenNXY.TONXY.N给出合理解释.这家中国石油巨头提出的179亿美元收购价码,是Nexen 2012年预估未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的将近4.5倍.这个市盈率(本益比)预估值与同业大致持平,但Nexen股价表现却远远落后.对中海油而言,要想让这笔钱花得物有所值,就需要Nexen的业务表现大有改观才行.
Nexen在很长时间里都不讨投资者喜欢.该公司最近由于其Long Lake油砂项目的产量一直较低而遭受打击.该项目的糟糕表现归咎于Nexen准备不充分,未能准确定位含量最丰富的储集层.这一失误有助于解释该公司股价为何已自去年3月创下的峰值下跌了35%.鉴于Nexen的资产风险已经比大多数北美地区同业都要高,包括充满挑战的墨西哥湾和西非项目,技术上的疏失只会令人更加担忧.
这就是为什么在中海油出现之前,市场对Nexen的估值仅为其2012年EBITDA估值的3倍.根据咨询机构IHS的资料,这比行业平均水准低约三分之一.而中海油的出价抹去了这一差距.但是为了让这一出价站得住脚,中海油还需要为Nexen设计出令人眼睛一亮的增长前景.
Nexen的EBITDA利润率约为59%,已经很有竞争力.若能赶上Anadarko Petroleum(APC.N)的表现,利润率达到62%,将可再获得2亿美元的收益.然而要想让中海油的出价显得合理,这仍远远不够.
据汤森路透的数据,假设市场原先对Nexen的估值合理,该公司就需要将EBITDA再提高20亿美元,或者比分析师目前的估值高出近50%,才能让中海油的这笔投资有价值.考虑到该交易缺乏协同效应,要实现这样的飞跃似乎难上加难.况且,Nexen公布去年产油量下滑15%.
想实现这样的业绩大逆转,需要高超的管理技巧.然而中海油已经承诺会留用Nexen管理层的原班人马,对于后者,投资者不抱任何信心.中海油为让收购案获得加拿大官方批准所做的让步,最后恐怕也会带来财务上的折损.(完)
--译文审校 王冠中
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑