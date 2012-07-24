更正:《热点透视》中海油急需为给予Nexen的超高溢价给出合理解释

(更正:因译文有误,第一段应改为,"这个市盈率(本益比)预估值与同业大致持平",非"该公司的EBITDA预估值"与同业大致持平)

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 徐文焰

路透纽约7月23日电---中海油(0883.HK)(CEO.N)正面临一个紧迫任务,就是为不惜付出高额溢价收购加拿大NexenNXY.TONXY.N给出合理解释.这家中国石油巨头提出的179亿美元收购价码,是Nexen 2012年预估未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的将近4.5倍.这个市盈率(本益比)预估值与同业大致持平,但Nexen股价表现却远远落后.对中海油而言,要想让这笔钱花得物有所值,就需要Nexen的业务表现大有改观才行.

Nexen在很长时间里都不讨投资者喜欢.该公司最近由于其Long Lake油砂项目的产量一直较低而遭受打击.该项目的糟糕表现归咎于Nexen准备不充分,未能准确定位含量最丰富的储集层.这一失误有助于解释该公司股价为何已自去年3月创下的峰值下跌了35%.鉴于Nexen的资产风险已经比大多数北美地区同业都要高,包括充满挑战的墨西哥湾和西非项目,技术上的疏失只会令人更加担忧.

这就是为什么在中海油出现之前,市场对Nexen的估值仅为其2012年EBITDA估值的3倍.根据咨询机构IHS的资料,这比行业平均水准低约三分之一.而中海油的出价抹去了这一差距.但是为了让这一出价站得住脚,中海油还需要为Nexen设计出令人眼睛一亮的增长前景.

Nexen的EBITDA利润率约为59%,已经很有竞争力.若能赶上Anadarko Petroleum(APC.N)的表现,利润率达到62%,将可再获得2亿美元的收益.然而要想让中海油的出价显得合理,这仍远远不够.

据汤森路透的数据,假设市场原先对Nexen的估值合理,该公司就需要将EBITDA再提高20亿美元,或者比分析师目前的估值高出近50%,才能让中海油的这笔投资有价值.考虑到该交易缺乏协同效应,要实现这样的飞跃似乎难上加难.况且,Nexen公布去年产油量下滑15%.

想实现这样的业绩大逆转,需要高超的管理技巧.然而中海油已经承诺会留用Nexen管理层的原班人马,对于后者,投资者不抱任何信心.中海油为让收购案获得加拿大官方批准所做的让步,最后恐怕也会带来财务上的折损.(完)