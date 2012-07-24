《交易视点》中国转债本周机会减少,巨轮修正引发条款难有太多惊喜--中金

路透北京7月24日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，中行、重工等个券低吸价值暂时弱化，股市缺少扭转弱势震荡格局的契机，转债市场操作机会减少，本周以观望为主。

此外，巨轮修正转股价引发条款博弈预期升温，但总体看难有太多惊喜。由于流动性非常差，其可操作价值并不大，建议在110-115元区间收集筹码。

**策略观点**

我们在上周周报提到，经过近期的调整，我们更强调投资者应将关注点从波段性减持转为等待股市下跌中的低吸机会。不过，随着个券低吸价值弱化，股市缺少扭转弱势震荡格局的契机，转债市场操作机会减少，本周以观望为主。

首先，中行、重工等个券从低点已经有所反弹，低吸价值暂时弱化。

其次，股市方面，资金面改善步伐较慢，业绩地雷和强势股补跌风险仍存在，在当前点位附近僵持的状况有可能持续。

最后，转债估值方面，绝对估值水平不低，但鉴于一级市场仍处于真空期，债券投资者对转债品种的关注度加大，供求关系有望对转债估值有所支撑。

个券方面，我们仍建议投资者配置电力转债，继续关注中行、重工等个券的低吸机会。上周提到对工行、非银行大盘转债和深机等低价个券均不再看空，但还没有看到明显的上涨触发剂。

小盘个券中，恒丰、巨轮、美丰值得少量持有。新钢、博汇、中鼎等个券条款博弈均难有惊喜，定位均基本合理。其中，新钢转债纯债替代价值明显，最适合具有“持盈保泰”心态的投资者持有。

此外，对于投资者关注度较高的三个问题，我们看法如下：第一，转债发行人中期业绩方面，缺少亮点。

第二，上周四，中国保监会发布《保险资金投资债券暂行办法》。转债方面无实质变化，对二级市场没有影响。

第三，巨轮修正转股价引发条款博弈预期升温，但总体看难有太多惊喜。

**热点个券**

巨轮转债：股东大会通过的概率有多高？与市场一些谨慎观点不同，我们认为获通过的悬念不大。

后续是否有促转股的配套措施？公司在促进转股方面有历史经验可取，但我们尚未看到特别之处，关键是大市走势。由于流动性非常差，其可操作价值并不大，建议在110-115 元区间收集筹码。

其他具有条款博弈预期个券：重工转债转股价修正方向确定，时点大概率在进入转股期之后不久，103元价位上有配置价值，临近面值附近可忽略正股买入。

中鼎转债发行人对再次修正较为抵触，加上平价水平临近70元，短期实施修正的概率很低，条款博弈的性价比不高。

博汇转债修正幅度和时点都难有惊喜，回售条款博弈把握不大且均在信用风险，建议观望或少量埋伏。

新钢转债性价比超过同评级短融，期权价值来自于正股波动和回售条款博弈。(完)

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