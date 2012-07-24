〔中国债市〕国库现金定存利率走高,部分机构近日再临存款压力加码(更新版)

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* 三个月国库现金定存利率3.50%,高于最近一次同期限招标

* 部分机构近日再度面临存款压力加码

* 资金面偏紧一定程度上推动机构在稍高标位投标的动力

路透北京7月24日电---中国周二招标的三个月期国库现金定存中标利率虽高于最近一次同期限的3.23%,但相比当前资金利率尚可.市场人士表示,部分机构近日再度面临存款压力加码,资金面偏紧亦在一定程度上推动了机构在稍高标位投标的动力.

业内人士周二稍早透露,财政部与央行今日进行的三个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为3.50%.

北京一国有银行交易员则指出,本期国库现金定存利率高于上期,接近七天期回购利率;从其观察情况看,部分机构的存款压力当前又有反复的迹象,央行前期释放的流动性经过配置资产、缴税等消弭后又显不足,而政策放松的步点却略显犹豫,故部分机构选择在较高标位获取国库现金存款.

路透采访的一些参与了本期投标的机构人士亦表示,确有揽存压力存在,但并不急迫,故虽较上次有所上浮标位,但幅度不算特别大,致本次中标机构范围较上次有缩小.

今日进行的国库现金定期存款招标为今年第七期.计划操作量500亿元人民币,起息日为7月24日,到期日为10月23日.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

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3,700

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)