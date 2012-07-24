〔伦敦奥运〕羽毛球抽签揭晓，林丹料将与老对手陶菲克狭路相逢

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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月23日电---伦敦奥运会羽毛球赛事抽签揭晓，中国奥运冠军林丹料将与劲敌陶菲克(Taufik Hidayat)狭路相逢。
被国内粉丝昵称为“超级丹”的林丹，首轮将与名不见经传的爱尔兰选手埃文斯(Scott Evans)相遇。之后他很可能在16强赛就与老对手陶菲克相遇，后者是2004雅典奥运的男单金牌。
过去10年中的一段时期，林丹和陶菲克曾展开对世界第一男单高手宝座的激烈争夺。在场上激烈争斗的同时，场下还多次斗嘴。
30岁的陶菲克曾经在2005年世锦赛和2006卡塔尔亚运会上击败了现年29岁的林丹而夺冠。但是因持续的发烧，他在北京奥运会男单第二轮即爆冷出局，错过了与林丹交锋的机会。
陶菲克在伦敦奥运首轮小组赛中需要先扫清西班牙选手Pablo Abian和捷克对手库伯卡（Petr Koukal），才能与林丹交锋。
上届奥运亚军、本届奥运男单头号种子选手李宗伟首轮对战芬兰选手、世界排名45的朗为乐(Ville Lang)。之后的16强赛中他料将遭遇印尼选手、世界排名第六的桑托索(Simon Santoso)。
在北京奥运会男单决赛中惨败给林丹的李宗伟，正在与时间赛跑。在5月的汤姆森杯比赛中脚踝受伤之后，他需要赶在奥运比赛前完全康复。(完)
--编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。