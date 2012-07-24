〔企业结盟〕中石化将以15亿美元购买加拿大Talisman北海业务49%股权

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透阿尔伯塔省卡尔加里7月23日电---加拿大Talisman EnergyTLM.TO周一表示,中国石化(600028.SS)已同意斥资15亿美元购买其北海业务49%的股权.Talisman试图强化受疲弱天然气价格打压的资产负债表.
Talisman将与中石化创立一家合资企业来运营这部分资产,2012年第一季该业务平均每日生产6.3万桶油当量,约为公司总产量的14%.
"我们正在把英国业务的开采权益和资本支出削减近半,以便集中精力,投资于资产组合中的成长领域."
中石化将购入Talisman北海资产49%的股权,该资产将由Talisman运营.Talisman表示,随着有合作伙伴参与,该公司将推迟下线一些平台,并考虑增加加密井开采和勘探作业.
"我们对今天的公告表示乐观,因为这不仅显示出(Talisman)资产被低估的本质,也反映了Talisman要降低北海业务的比重.北海资产一直是公司运营上存在的问题,也是大多数财测遭下调的原因."加拿大帝国商业银行全球市场分析师Andrew Potter表示.
Talisman表示,中石化能够任命自己的员工担当Talisman英国公司的重要岗位.Talisman股价周一稍晚上涨近7%.
Talisman指出,将拿出5亿美元收益用于回购股票.受天然气价格疲弱冲击,该公司股价过去12个月累计下跌42%.
Talisman股价在多伦多证交所上涨0.76加元,或6.9%,报11.81加元.
Talisman称,此项交易料将在年底完成,有待政府和监管机构批准.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。