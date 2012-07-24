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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:52 BJT

〔标题新闻〕私募股权公司TPG向澳洲冲浪装备公司Billabong提出7.12亿美元的新收购报价

* TPG的全称为德克萨斯太平洋集团(TPG)[TPG.UL]

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8IO07W]

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