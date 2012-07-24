《热点透视》巴克莱资本缩减业务规模与寻找新执行长双管齐下

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撰稿 George Hay 编译 洪曦

路透伦敦7月23日电---巴克莱(BARC.L)没有时间等待新执行长的到来.通常,企业在寻找到新领袖前,都无法为自己设定好新的战略方向.不过这家英国银行正在同时完成上述的两件事情.

董事长Marcus Agius、执行长Bob Diamond和营运长Jerry del Missier均已卷入Libor操纵丑闻.巴克莱并未选择等上半年左右来决定这些岗位的接替人选,相反,根据一位熟悉情况的消息人士,其他高管--巴克莱资本执行长Rich Ricci和巴克莱零售银行业务部门总裁Antony Jenkins正在领导一场大规模的内部检讨.

该行的核查可能会由前Freshfields律师Anthony Salz负责,将会是一次全面彻底的行动,且与LIBOR事件调查相独立.内部人员预计将花费至少三个月时间来完成.Ricci和Jenkins将把巴克莱资本的业务部门划分成三个部分:能够达到回报率目标的部分;明显无法达成目标或声誉不佳的部分;以及处于两者之间的部分.

此次结果或许不会像1月份苏格兰皇家银行(RBS.L)进行的核查那般严重.当时的调查令苏格兰皇家银行的资产削减了三分之一.巴克莱资本在固定收益、外汇与大宗商品上的核心实力及其美国和欧洲投行业务,看上去要比股市或拉丁美洲和亚洲业务要安全.

真正重要的是确实在进行审计工作.在Diamond领导下,尽管银行同业规模在去年12月到今年3月间出现了缩减,但巴克莱资本的风险加权资产却在增长,这在部分程度上是技术性监管因素所造成的,但也是因为银行业活动放缓只是周期性而非结构性的看法所致.现在Diamond已经离职,董事会倾向于与同业界保持一致.削减业务规模看来已是必然.

巴克莱是否会进行彻底整改并全面缩减投行业务规模,将会是留给Diamond与Agius继任者的问题.不过,现在巴克莱资本已经透过缩小经营规模实现了转向.这条新航线,或许就是下任领导层所需要遵循的道路.(完)