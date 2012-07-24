〔新债招标〕中国国开行五年浮息债利差97bp,远高市场预期--业内人士

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
路透北京7月24日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差97个基点(bp),远高于此前市场83bp的预测均值.
该期债为国开行今年第34期金融债,具体条款如下:
第34期
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招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息
利率基准 一年期定期存款利率
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 7月26日
分销期 7月25日-7月26日
上市日 8月1日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
承揽费 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
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