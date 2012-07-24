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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 11:06 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年浮息债利差97bp,远高市场预期--业内人士

路透北京7月24日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差97个基点(bp),远高于此前市场83bp的预测均值.

该期债为国开行今年第34期金融债,具体条款如下:

第34期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 一年期定期存款利率

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 7月26日

分销期 7月25日-7月26日

上市日 8月1日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

承揽费 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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