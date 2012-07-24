《汇市简讯》澳元/美元跳涨,因中国7月汇丰制造业PMI初值意外强劲

0235GMT * 中国7月汇丰制造业PMI初值跳升至49.5,6月为48.2[ID:nSB1680898] * 升幅很乐观,说明货币宽松政策正在发挥作用 * 在该消息的推动下,澳元/美元跳涨约20个跳动点 * 美元兑日圆以外亚洲货币普遍触及日内新低,但交易商仍持谨慎态度 * 不管中国的数据是好是坏,似乎都会对稍晚的海外市场产生更多影响.(完) --编译 兰秀娟;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=