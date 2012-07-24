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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 11:00 BJT

****敬告客户:香港股市将于下午1时恢复交易****

路透香港7月24日电---香港股市周二将于当地时间下午1时(0500 GMT)恢复交易,早上因台风韦森特(Vicente)来袭暂停交易.

当地时间10:10 am(0210GMT),台风讯号已从八号调降为三号.港交所新闻稿称,当证券市场恢复交易时,将不设开市前时段.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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