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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 10:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走强,此前中国7月汇丰制造业PMI初值跳升

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* 澳元/美元跳升30个点子,此前7月汇丰中国制造业PMI初值跳升.

* 中国7月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)产出分项指数创九个月高位

* 阻力位见1.0320,该水准为1.0445/1.0244走势的38.2%费波纳奇回档位 (完)

--编译 杜明霞;审校 田建华

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