《汇市简讯》欧元/澳元下跌,中国PMI数据强劲利好利差交易

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
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* 中国PMI初值及分项数据强劲促使欧元/澳元下跌20个点子
* 该数据利好风险/套利交易,应令欧洲市场承压
* 支撑位为伦敦市场低点1.1725,阻力位为数据公布前高点1.1807.(完)
--编译 石冠兰; 审校 田建华
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中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。