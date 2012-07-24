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财经报道 | 2012年 7月 24日 星期二 10:51 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元下跌,中国PMI数据强劲利好利差交易

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* 中国PMI初值及分项数据强劲促使欧元/澳元下跌20个点子

* 该数据利好风险/套利交易,应令欧洲市场承压

* 支撑位为伦敦市场低点1.1725,阻力位为数据公布前高点1.1807.(完)

--编译 石冠兰; 审校 田建华

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