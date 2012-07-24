〔菲律宾经济〕货币政策存在一些调整空间--央行总裁

路透马尼拉7月24日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示,该央行认为货币政策存在调整的空间,预计通胀率将跌至更靠近其今年3-5%目标区间下端的水平.本周稍晚菲律宾央行将举行政策会议.

泰谭柯表示,7月的通胀年率或介于2.6%至3.5%之间,因披索走强或已抵消公用事业费用和燃料价格上涨的影响.6月通胀年率为2.8%,为三个月以来最低.

"我们目前的看法是,存在一些调整货币政策的空间,以避免通胀率跌破目标区间下限,"泰谭柯在发给记者的短信中称.

上周的路透调查显示,菲律宾央行预计将在7月26日会议上维持指标利率在4.0%纪录低位不变,并可能全年维持在这一水准.[ID:nSB1679018](完)