版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 11:04 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米和大豆延续跌势,因美国种植带旱情料可缓解

路透悉尼7月24日电---芝加哥玉米期货周二在亚洲早盘跌逾2%,大豆期货跌逾3%,延续上日跌势,因美国中西部旱灾区部分料迎来降雨.

天气前景改善抵消了美国政府报告的影响,报告显示,玉米和大豆作物状况继续恶化,不过中西部谷物种植带的东部地区出现零星降雨后,恶化速度放慢.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐