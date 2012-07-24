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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 15:05 BJT

〔法国数据〕民间部门7月萎缩速度放缓,但经济衰退威胁罩顶

路透巴黎7月24日电---周二公布的调查显示,法国民间部门活动7月萎缩速度略见放缓,但制造业萎缩速度为逾三年来最快,暗示法国经济可能进入衰退.

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