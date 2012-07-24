《汇市简讯》美元/菲律宾披索在42.00处有新的买盘

0248GMT * 美元/菲律宾披索在当地银行卖盘的推动下从开盘高位42.10处回落 * 对风险货币的空头回补打压美元/披索走软,但42.00处有新的买盘 * 日内该货币对应在42.00-42.16区间交投,因为对风险的担忧提供支撑 * 美元/披索最新报42.03-42.05,处于42.00-42.10这一区间.(完) --编译 兰秀娟;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=