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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 11:11 BJT

《汇市简讯》澳元/美元对中国强劲PMI数据的反应消退,关注欧洲情势

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* 对中国强劲PMI数据的反应消退,亚洲股市仅小升

* 澳元/美元曾从1.0265调升至1.0292,但再次回落至1.0280下方

* 期铜仅上扬0.3%,昨日下跌逾2.0%

* 因欧元区疑虑,市场处于避险情绪,中国数据影响消退 (完)

--编译 杜明霞; 审校 高琦

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