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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 15:37 BJT

〔德国数据〕7月综合PMI初值降至47.3,民间部门连续第三个月萎缩

路透柏林7月24日电---周二公布的调查显示,德国7月民间部门活动连续第三个月萎缩,暗示德国经济或在第三季萎缩,感受到欧债危机带来的阵阵凉意.

Markit7月德国综合采购经理人指数(PMI)初值降至47.3,6月终值为48.1,低于50的荣枯分水岭,显示企业活动萎缩.

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