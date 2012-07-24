〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率回落,逆回购及现金定存注入流动性

路透上海7月24日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜及七天品种周二回落,隔夜大降近40个bp,受益于央行公开市场逆回购及财政部现金定存招标,向场内注入流动性,机构短期资金需求得以缓解.

交易员还提到,央行可能对降准仍颇有顾虑,机构对此预期已开始降低,逆回购提供的资金期限又偏短,难以改善机构谨慎心态,未来市场流动性走向仍待关注.

"今天(资金)挺松的,有两笔放款,逆回购和现金定存加起来1,000多亿呢."华东一商业银行交易员称,"但逆回购放的都是短期的,未来资金走势再看吧."

央行今日公开市场进行的950亿元七天期逆回购,近对冲本周全部到期量,中标利率为3.35%,与最近一次持平.[CN/MMTCN]另外,财政部与央行今日还进行了500亿元的三个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为3.50%.[ID:nSB1683460]

华南一券商分析师则指出,央行在何时推出降准上应该有更多考量,一方面国际大宗商品近期呈现涨势,央行对通胀情势或许仍有顾虑.另外,今日公布的7月汇丰PMI初值反弹颇多,显示经济情势正在企稳,央行此前已一月内连续两度降息,再立刻降准的必要性有所下降,场内机构对降准的预期也正在慢慢回落.

中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.[ID:nSB1683098]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9698 3.3473 -37.75 2,120.32

七天CN7DRP=CFXS 3.3865 3.57 -18.35 368.65

14天CN14DRP=CFXS 3.9106 3.9104 0.02 140.74

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9611 3.3392 -37.81 635.00

七天CHICNY7D=CFXS 3.4096 3.5588 -14.92 85.75

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进

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