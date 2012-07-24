《汇市简讯》人民币/美元持续疲弱,尽管汇丰中国PMI强劲

0308GMT * 美元/人民币走升至波动区间的上限,人民币/美元中间价已连续两日下滑 * 有关中国人民银行祭出一些美元卖单的传闻,以及中国PMI数据向好令美元/人民币承压 * 上周以来,即期汇价维持在波动区间上限附近 * 中国第二季外汇储备下降650亿美元至3.24万亿(兆)美元.(完) --编译 兰秀娟;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=