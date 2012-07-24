〔欧洲个股〕瑞士宝盛与中国银行进行战略合作,发掘高端客户

路透苏黎世7月23日电---瑞士宝盛集团BAER.VX与中国银行达成一宗交易,将发掘新业务,并已从竞争对手处赢得客户的新资金.宝盛集团在寻求扩大规模,应对遭到税务当局抨击的离岸瑞士银行业务出现的增长放缓.

宝盛集团周一确认的业务目标包括,年度净流入的新资金增长率最高达到6%--今年上半年已经超标--此前曾从竞争对手处赢得资金,比如SarasinBSAN.S和瑞信CSGN.VX旗下Clariden Leu,这两家公司内部均在经历剧变.

宝盛公布,上半年净利增加19%至1.755亿瑞郎(1.7782亿美元),新资产净额为55亿瑞郎,高于分析师预期,业绩受到亚洲等正在成长的市场的扶助,德国在岸业务也起到帮助.

宝盛表示,集团将从中国银行接手不到10亿瑞郎资产,中行目前正在放弃进军瑞士私人银行业,之前曾为之付出四年努力.

此为宝盛与中行战略合作的一部分,双方将通过合作相互引荐客户,宝盛也因此得以在中国占有一席之地.

"与中行的战略合作让宝盛有可能获得更多进入中国内地市场的渠道,中国是全球最重要,也是增长最快的财富管理市场之一,"Sarasin分析师Rainer Skierka在报告中称.

Bank Vontobel分析师Teresa Nielsen亦对这宗交易表示欢迎,但警告指出:"合作转化为业务增长还需要一段时间."Nielsen给予宝盛股票"持有"的投资评级.(完)