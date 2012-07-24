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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 11:37 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上涨,此前穆迪调降德国等国评级展望

路透新加坡7月24日电---美国10年期公债周二在亚洲市场小幅上扬.此前穆迪将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,不过美国股指期货的韧性帮助限制了公债涨幅.

美国10年期公债US10YT=RR价格上涨4/32,收益率(殖利率)较纽约尾盘跌2个基点报1.423%,距离周一所创近1.40%的纪录低位不远.

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