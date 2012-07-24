〔伦敦奥运〕羽毛球高手李宗伟的康复进度,马来西亚"保密"

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月24日电---马来西亚奥运会代表团团长表示，奥运会羽毛球银牌得主李宗伟的健康状况现在是国家机密。

身为奥运男单头号种子选手的李宗伟，也是马来西亚赢得首枚奥运金牌的希望所在。自从5月在汤姆斯杯赛上脚踝受伤后，目前仍在努力康复治疗中，争取在7月28日到8月5日的温布利体育馆（Wembley Arena）比赛时调整到巅峰状态。

“他到伦敦了。我不能告诉你他的具体状况，但是他确实已经到这里了，”马来西亚奥运代表团团长Tun Ahmad Sarji在奥林匹克公园的采访中告诉路透记者。

“我认为他（的健康）是马来西亚的国家机密……每个国家都该保护自己的机密，不是吗？”

马来西亚在奥运会上赢得的奖牌全部是来自于羽毛球，前世界排名第一的李宗伟在北京奥运会打入决赛，却败给中国选手林丹。

在一个月前的记者会上，李宗伟说自己的脚踝康复了“70%”。他在周六将在温布利体育馆出战首轮比赛。

最后一次参加奥运会的李宗伟将在首轮对阵芬兰选手朗为乐（Ville Lang）。若晋级，16强赛中他可能会遭遇印度选手、世界排名第六的桑托索（Simon Santoso）。（完）