〔伦敦奥运〕羽毛球高手李宗伟的康复进度,马来西亚"保密"

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月24日电---马来西亚奥运会代表团团长表示，奥运会羽毛球银牌得主李宗伟的健康状况现在是国家机密。
身为奥运男单头号种子选手的李宗伟，也是马来西亚赢得首枚奥运金牌的希望所在。自从5月在汤姆斯杯赛上脚踝受伤后，目前仍在努力康复治疗中，争取在7月28日到8月5日的温布利体育馆（Wembley Arena）比赛时调整到巅峰状态。
“他到伦敦了。我不能告诉你他的具体状况，但是他确实已经到这里了，”马来西亚奥运代表团团长Tun Ahmad Sarji在奥林匹克公园的采访中告诉路透记者。
“我认为他（的健康）是马来西亚的国家机密……每个国家都该保护自己的机密，不是吗？”
马来西亚在奥运会上赢得的奖牌全部是来自于羽毛球，前世界排名第一的李宗伟在北京奥运会打入决赛，却败给中国选手林丹。
在一个月前的记者会上，李宗伟说自己的脚踝康复了“70%”。他在周六将在温布利体育馆出战首轮比赛。
最后一次参加奥运会的李宗伟将在首轮对阵芬兰选手朗为乐（Ville Lang）。若晋级，16强赛中他可能会遭遇印度选手、世界排名第六的桑托索（Simon Santoso）。（完）
--编译：林秀峰 发稿：王燕焜
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。