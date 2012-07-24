〔中国债市动态〕资金成本偏高限制现券收益率下行,大额逆回购利好有限

路透上海7月24日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率持稳.虽有大量逆回购资金注入令资金成本回落,但短期债券收益率与回购利率相差无几,已降无可降.而汇丰制造业PMI初值向好,抵消资金面缓解对长端的利好作用.

交易员表示,虽然受逆回购利率引导,回购利率走低,但仍处于相对高位,与短期债券收益率之间利差微小,从而抑制收益率下行.而稍早公布的汇丰制造业PMI初值创五个月新高,政策刺激效果逐渐显现,经济下行压力或趋向缓解.

"央行把(七天)逆回购利率设在3.35%,市场纷纷追随,(回购利率)是比原来下去了,但相对债券收益率来说资金(成本)仍然很高,有的甚至无法覆盖资金(成本)."上海一银行交易员称.

央行公告称,今日公开市场进行的950亿元七天期逆回购,中标利率为3.35%,与最近一次持平,较银行间资金市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS上日加权价低逾20基点(bp).[ID:nSB1683360]

北京时间11:20,中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜回购利率最新报在2.97%,七天回购利率报在3.38%.而在二级市场上,剩余期限约为2.76年的国债120007券最新双边报价tCN120007=CFXM报在2.3730%/2.3400%.

交易员们并认为,央行此前陆续投入大量逆回购,释放流动性总量曾接近预计降准能释放的资金量,但现券收益率并未明显下行,主要受制于仍居高位的资金成本.因此就算央行后续出台降准政策,债市也未必能走出目前僵局.

上述上海交易员并指出,在国内缺乏方向指引的当下,欧债危机解决进展或将成为近期可能引发市场波动的因素.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位,但仍是连续第九个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1680898](完)