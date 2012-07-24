〔中国新债〕中国石化周三将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
路透北京7月24日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周二公告称,将于周三(25日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券(SCP),期限九个月.
中国石化是中国石油化工集团旗下的上市公司.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
中国石化 300 50 9 7/25簿记建档 农业银行 AAA 7/26 7/27
(0386.HK)60028.SS 国开行
=============================================================================================(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报导指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。