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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 12:12 BJT

〔中国新债〕中国石化周三将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透北京7月24日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周二公告称,将于周三(25日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券(SCP),期限九个月.

中国石化是中国石油化工集团旗下的上市公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国石化 300 50 9 7/25簿记建档 农业银行 AAA 7/26 7/27

(0386.HK)60028.SS 国开行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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