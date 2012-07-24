〔新债招标〕中国国开行五年浮息债利差远高预期,机构需要更强利差保护(更新版)

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
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* 国开行五年期浮息债中标利差96bp,远高于预期
* 未来或续降息背景下,机构提出更高利差保护要求
* 利率市场化改革已"在路上",市场对浮息债需求有限
* 本期新债认购倍率为1.6倍
路透北京7月24日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期浮息(一年定存基准)金融债中标利差远高于预期.市场人士表示,利率市场化改革已"在路上",先前五年期浮固息估值保护有限,机构对利差保护提出了更高的要求,进而把结果推至较预期高很多的水平.
业内人士周二稍早透露,国开行上午招标的五年定存基准浮息债中标利差97个基点(bp),远高于此前市场83bp的预测均值;认购倍率为1.6倍.
"需求差,比预期还差,一大早就很多(承销)机构在出基本(投标)量."北京一大型银行交易员称,"之前我们以为90(bp)出头打住了,结果97bp,(利差)还是比较高的."
国开行5月29日最近一次发行五年定存基准浮息债时,中标利差46bp,当时浮固息利差保护逾35个bp.此后,央行一个月内两次降息,推进利率市场化改革.若不考虑浮动区间调整,一年定存利率从那时累计下调了50个bp;以此推算,本期新债利差与最近一次发行基本一致,但利率保护还是收窄很多.
二级市场上,剩余期限约4.75年的国开行固息债120220券最新成交收益率CN120220=CFXS为3.8816%;据此推算,当前的五年期国开浮固息利差保护不足10个bp,而未来仍或继续降息大背景下,这样的保护很有限.
第34期
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招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息
利率基准 一年期定期存款利率
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 7月26日
分销期 7月25日-7月26日
上市日 8月1日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
承揽费 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
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