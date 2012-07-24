(重发)〔东京汇市〕欧元企稳且澳元上涨,因中国汇丰PMI数据向好

(重发以补充文末附尾的英文原文链接)

* 中国7月汇丰制造业PMI初值向好,提振澳元

* 穆迪将德国债信评级展望下调为负面

* 希腊成为关注焦点,因国际贷款机构商讨该国的命运

路透东京7月24日电---欧元兑日圆和兑美元周二在亚洲市场企稳,因为刚公布的数据显示,中国制造业产出有改善迹象,投资者的风险偏好随之回暖.

中国7月制造业PMI产出分项创九个月最高位,为市场带来部分宽慰,此前西班牙可能寻求全面救助的消息引发投资者的担忧.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,为2月以来最高,受助于产出分项指数录得2011年10月迄今最佳表现.[ID:nSB1680898].

不过,欧元涨势料受限,此前穆迪投资服务公司将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.[ID:nSB1682816].

"欧洲方面不断传出更多负面消息,但并不令人感到意外,只是同一些旧问题的新进展."巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文称.

"欧元依然面临压力.但并没有出现稳步下跌的趋势."他说.

欧元/美元EUR=报1.2125美元,此前在中国公布经济数据后涨至1.2138美元的日高.但仍远离周一在EBS电子交易平台所及低点1.2067美元,此为2010年6月以来的最低位.

欧元支撑位在200日移动均线切入位1.2024美元,之后将遇到期权障碍1.2050美元.重要心理关口位1.2000美元之后的目标位在约1.1876美元的2010年低点.

欧元/日圆EURJPY=R报94.88日圆,从日高95.02日圆滑落,但持于周一所及低位94.23日圆的上方,此为近12年最低水准.

一些交易员表示,就连相对正面的中国经济数据最后都可能利空欧元,如果该数据促使投资者继续使用欧元进行利差交易的话.

利差交易继续推低欧元/澳元,澳元则因中国制造业前景转好而受益.

澳元兑美元最新上涨0.4%至1.0296美元,兑欧元则下跌0.3%至1.1770澳元.

美元指数.DXY小跌,周一曾触及两年高位.美元指数目前报83.695,低于高点83.999.

美元兑日圆JPY=报78.25,高于周一触及的七周低点77.94.

风险资产本周初始表现不佳,因媒体报导暗示有数个自治区可能跟进瓦伦西亚的脚步向中央政府寻求援助,让市场担忧西班牙可能需要全面纾困.

西班牙公债收益率(殖利率)周一跳升至欧元问世以来最高,意大利公债收益率亦扬升.

希腊周二亦将成为焦点,因国际放款机构的检查员返回雅典,重新推动延宕的经济计划,并决定是否继续提供1,300亿欧元的救助.

纽约 当日 今年来 2011年

0417GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2129 1.2114 +0.12 -6.30 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.23 78.36 -0.17 +1.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 94.87 94.96 -0.09 -4.72 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9900 0.9909 -0.09 +5.59 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5529 1.5505 +0.15 -0.04 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0183 1.0187 -0.04 -0.10 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0298 1.0254 +0.43 +0.71 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7912 0.7869 +0.55 +1.64 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.550 80.370 +0.22 +2.43 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.900 61.710 +0.31 +3.46 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.49 121.51 -0.02 +1.64 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2995 1.3016 -0.16 -1.00 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟/洪曦/白云/王冠中;审校 程琳/丁琦

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