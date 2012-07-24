《汇市简讯》欧元兑美元和澳元有空头回补买盘

0526GMT

* 一些市场人士买进欧元兑澳元

* 欧元/澳元在1.1800下方有买盘,在1.1816高位有基金卖出

* 欧元/美元在1.2150上方有小量停止单,但在这之前/上方有卖兴

* 欧元/日圆在95.23双重顶处阻力沉重,但在95.25上方有一些停止单

* 在94.20、94.00下方有下档停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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