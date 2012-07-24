版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 13:00 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元跟随澳元涨势走高

0440GMT

* 新西兰元/美元涨至日内新高0.7920,跟随澳元涨势

* 澳洲央行表示,'中国经济放缓是周期性的,并非结构性的','目前政策适宜'

* 市场走势暗示的澳洲央行降息机率下降,之前高于60%,现在为44%

* 欧洲忧虑抑制市场目前的乐观情绪.(完)

--编译 白云;审校 张荻

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐