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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 13:21 BJT

《汇市简讯》中国7月PMI初值公布后亚洲除日本外货币和股市持续反弹

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* 中国PMI数据公布后西班牙等消息所带来的阴霾略有退散

* 美元/日圆外亚洲货币中许多货币对再度触及新低,因MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅上涨

* 欧元/澳元和欧元/坡元走低引领"冒险意愿"反弹

* 目前等待海外市场对中国7月PMI初值意外向好的反应.(完)

--编译 吴云凌; 审校 张明钧

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