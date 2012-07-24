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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 13:36 BJT

《汇市简讯》新西兰元买盘增多,上档有一些卖盘

0524GMT

* 新西兰元/美元在亚洲市场上涨,但在回升至0.7900上方有一些卖兴

* 东京外有一些新西兰元买需

* 停止单可能落在0.7925上方,从78.70-80窗口开始有买单

* 下档停止单设置于0.7850下方.(完)

--编译 吴云凌; 审校 张明钧

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