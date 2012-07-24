〔中国外汇〕6月代客结售汇逆差35亿美元,远期结售汇逆差107亿美元--外管局

路透北京7月24日电---中国外汇管理局周二公布的数据显示,今年6月银行代客结售汇逆差35亿美元,扭转上月的顺差局面.而同期的远期结售汇签约则出现107亿美元净售汇,逆差规模在上月基础上继续扩大.

数据显示,今年6月银行代客结汇1,295亿美元,售汇1,331亿美元;同期,银行代客远期结汇签约105亿美元,远期售汇签约212亿美元.

1-6月,银行代客累计结售汇顺差295亿美元;同期银行代客累计远期净售汇53亿美元.

今年5月银行代客结售汇顺差51亿美元,扭转了前月的逆差局面.而同期的远期结售汇签约则出现53亿美元净售汇,逆差规模在上月基础上扩大.[ID:nSB1629866]

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

12年6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

代客结售汇净额 -35 51 -37 78 44 194 -153 -8 32 260 378 432 430

代客收付款顺收 64 91 85 149 137 265 7 179 109 120 260 330 437

代客远期结售汇净额 -107 -53 -18 33 58 34

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)

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