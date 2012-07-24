〔中国外汇〕6月代客结售汇逆差35亿美元,远期结售汇逆差107亿美元--外管局

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月24日电---中国外汇管理局周二公布的数据显示,今年6月银行代客结售汇逆差35亿美元,扭转上月的顺差局面.而同期的远期结售汇签约则出现107亿美元净售汇,逆差规模在上月基础上继续扩大.
数据显示,今年6月银行代客结汇1,295亿美元,售汇1,331亿美元;同期,银行代客远期结汇签约105亿美元,远期售汇签约212亿美元.
1-6月,银行代客累计结售汇顺差295亿美元;同期银行代客累计远期净售汇53亿美元.
今年5月银行代客结售汇顺差51亿美元,扭转了前月的逆差局面.而同期的远期结售汇签约则出现53亿美元净售汇,逆差规模在上月基础上扩大.[ID:nSB1629866]
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
12年6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
代客结售汇净额 -35 51 -37 78 44 194 -153 -8 32 260 378 432 430
代客收付款顺收 64 91 85 149 137 265 7 179 109 120 260 330 437
代客远期结售汇净额 -107 -53 -18 33 58 34
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
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--发稿 李文科; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。