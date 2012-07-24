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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 13:40 BJT

〔国际油市〕中国经济数据提振布兰特油价站上104美元,关注欧洲局势

路透新加坡7月24日电---布兰特原油周二站上每桶104美元,因全球最大的能源消费国中国显示出经济改善迹象,不过西班牙或需救助的忧虑限制油价涨幅.

中国7月制造业产出增幅为九个月来最快,扶助汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值升至2月以来最高,暗示政府提振经济成长的政策正在起效.

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