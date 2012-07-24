版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 13:48 BJT

〔台湾股市〕收低20.38点但受中国数据提振脱离日低;宏达电重挫

路透台北7月24日电---台湾股市周二收低0.29%,但跟随区内其它市场一道从日低处回升,因调查显示中国制造业活动提速,提振投资者情绪.

加权股价指数.TWII跌20.38点至7,008.35点,盘中跌幅一度高达0.85%.

金融保险类指数.TFNI上涨,升0.12%,但电子类指数.TELI跌0.48%.智能手机制造商宏达电(2498.TW)跌2.26%至近两年半低点.

台币兑美元TWD=TP持平于30.095.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超台股,本月净卖超规模为474.9亿台币.[ID:nST0530811](完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐