〔欧洲个股〕思爱普维持全年展望,云技术服务将持续吸引客户

路透法兰克福7月24日电---德国企业软件制造商--思爱普(SAP)(SAPG.DE)周二维持全年财测,表示在经济不稳定环境下,将持续吸引客户使用其基于云的服务,其所有区域第二季均录得营收增长.

思爱普表示仍预计今年营业利润将增至50.5亿至52.5亿欧元,该公司7月12日甫公布第二季关键业绩.

该公司并预计,今年初以34亿美元收购的云计算公司SuccessFactors将继续为全年营收增长作出贡献.(完)