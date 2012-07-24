《Russell专栏》中国PMI虽见改善,但商品需求料不会马上跟进

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 洪曦/戴素萍
路透澳洲朗赛斯顿7月24日电---一项有关中国工业成长力道的数据基本上仍指向景气萎缩,但却被市场解读为正面讯号,这或许反映出全球经济的危险处境.
汇丰7月中国采购经理人指数(PMI)指数初值仍在50的分水岭下方,暗示中国制造业活动连续第九个月收缩.
但事实上这个指数攀升到了五个月高位49.5,且接近分水岭水准.人们就此认为,中国也许已经华丽转身,未来前景将好转.
若是察看PMI数据的分项指数,可以同时发掘出振奋人心与令人不安的信号.几乎可以说是经济在沿着循环周期底部前进时可以预期到的状况.
产出分项指数升至51.2,为去年10月以来的最高水平.新订单和新出口订单分项也都有改善.
就业分项指数进一步跌破50,至2009年3月至今低位,是最为令人担心的部分.
然而,对于中国制造业来说,这或许是其走到转折点的最佳昭示.在2008年全球金融危机之后,汇丰和官方PMI数据在2009年3月后开始加速上涨.工业生产也开始强劲成长.
所以,如果中国正处在经济周期的谷底,并且准备迎来第四季度的更佳数据,这是否意味着该国对大宗商品的需求将会再度抬头呢?
答案绝对是肯定的,因强劲的经济成长能够提振工业金属和原油需求.
不过,需要注意的是,可能需要一些时间来反应在需求数据上,因为今年上半年的进口异乎寻常地强劲.
欲浏览中国工业生产和PMI图表,请点选(link.reuters.com/wug39s)
今年上半年原油进口较去年同期成长了11%,这与一个成长率正在放缓的经济体有着不一样的步调.
该数据亦显示每天约有62.5万桶的原油变成库存,主要可能是中国为了怕伊朗供给减少及油市可能吃紧而预做准备.
然油市供应情况良好,且有能力因应伊朗日出口减少120万桶,这意味着中国下半年储油可能不会那么多,并表示进口若要成长将必须是由实际需求所带动.
6月隐含需求仅较上年同期微幅增加0.5%,至每日904.1万桶,低于12个月移动均值932.4万桶/日.隐含需求是从炼厂利用率及燃料油净进口推算而得.
国际能源署(IEA)预期中国的石油产品需求将增加3.9%至975.8万桶/日,这表示下半年的隐含石油需求接近1,000万桶/日,然而即使经济重拾动能,这个数据似乎也是难以达到.
铁矿石和铜也有类似的局势发展,上半年这两种商品的进口均强劲.
铁矿石进口较2011年上半年成长9.7%,因交易商预期钢铁需求将升高而买进.但钢铁需求并没有真的大幅升高.
这表示市场上的铁矿石可能还有过剩,要几个月的时间才能消化完毕.
假设中国当局的刺激举措导致经济持续成长,那么铁矿石年底前前景可望更加亮丽.
在铜的方面,进口也很强劲,主要可能是因为库存从伦敦金属交易所(LME)的储存点被转入上海的保税仓库.
铁矿石和原油之类的商品,进口可能领先于实际需求,这表示即使经济改善,也要花上一段时间才会动用到库存.(完)
--译文审校 张明钧
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑