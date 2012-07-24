《Russell专栏》中国PMI虽见改善,但商品需求料不会马上跟进

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 洪曦/戴素萍

路透澳洲朗赛斯顿7月24日电---一项有关中国工业成长力道的数据基本上仍指向景气萎缩,但却被市场解读为正面讯号,这或许反映出全球经济的危险处境.

汇丰7月中国采购经理人指数(PMI)指数初值仍在50的分水岭下方,暗示中国制造业活动连续第九个月收缩.

但事实上这个指数攀升到了五个月高位49.5,且接近分水岭水准.人们就此认为,中国也许已经华丽转身,未来前景将好转.

若是察看PMI数据的分项指数,可以同时发掘出振奋人心与令人不安的信号.几乎可以说是经济在沿着循环周期底部前进时可以预期到的状况.

产出分项指数升至51.2,为去年10月以来的最高水平.新订单和新出口订单分项也都有改善.

就业分项指数进一步跌破50,至2009年3月至今低位,是最为令人担心的部分.

然而,对于中国制造业来说,这或许是其走到转折点的最佳昭示.在2008年全球金融危机之后,汇丰和官方PMI数据在2009年3月后开始加速上涨.工业生产也开始强劲成长.

所以,如果中国正处在经济周期的谷底,并且准备迎来第四季度的更佳数据,这是否意味着该国对大宗商品的需求将会再度抬头呢?

答案绝对是肯定的,因强劲的经济成长能够提振工业金属和原油需求.

不过,需要注意的是,可能需要一些时间来反应在需求数据上,因为今年上半年的进口异乎寻常地强劲.

欲浏览中国工业生产和PMI图表,请点选(link.reuters.com/wug39s)

今年上半年原油进口较去年同期成长了11%,这与一个成长率正在放缓的经济体有着不一样的步调.

该数据亦显示每天约有62.5万桶的原油变成库存,主要可能是中国为了怕伊朗供给减少及油市可能吃紧而预做准备.

然油市供应情况良好,且有能力因应伊朗日出口减少120万桶,这意味着中国下半年储油可能不会那么多,并表示进口若要成长将必须是由实际需求所带动.

6月隐含需求仅较上年同期微幅增加0.5%,至每日904.1万桶,低于12个月移动均值932.4万桶/日.隐含需求是从炼厂利用率及燃料油净进口推算而得.

国际能源署(IEA)预期中国的石油产品需求将增加3.9%至975.8万桶/日,这表示下半年的隐含石油需求接近1,000万桶/日,然而即使经济重拾动能,这个数据似乎也是难以达到.

铁矿石和铜也有类似的局势发展,上半年这两种商品的进口均强劲.

铁矿石进口较2011年上半年成长9.7%,因交易商预期钢铁需求将升高而买进.但钢铁需求并没有真的大幅升高.

这表示市场上的铁矿石可能还有过剩,要几个月的时间才能消化完毕.

假设中国当局的刺激举措导致经济持续成长,那么铁矿石年底前前景可望更加亮丽.

在铜的方面,进口也很强劲,主要可能是因为库存从伦敦金属交易所(LME)的储存点被转入上海的保税仓库.

铁矿石和原油之类的商品,进口可能领先于实际需求,这表示即使经济改善,也要花上一段时间才会动用到库存.(完)