版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数盘旋于六周低位,尽管中国数据显示经济似有好转

路透东京7月24日电---日本股市日经指数周二盘旋于六周低点,尽管数据显示中国经济出现好转迹象,帮助扳回稍早因西班牙或需金融纾困疑虑引发的部分跌幅.

日经指数.N225跌0.2%,收报8,488.09点.东证股价指数.TOPX跌0.4%至717.67点.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐