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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 14:13 BJT

〔韩国股市〕受中国PMI数据提振小幅收高,但西班牙忧虑压力犹存

路透首尔7月24日电---韩国股市周二扭转稍早跌幅小幅收高,中国制造业数据改善带来宽慰,不过市场担忧西班牙恐将被迫寻求全面援助,令韩国股市依然承压.

韩国综合股价指数.KS11收盘涨0.25%,至1,793.93点.

电信股表现出色,SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)跳涨6%,KT Corp(030200.KS)劲扬5.1%.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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