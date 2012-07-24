《欧洲金融焦点》国际贷款人检查组重返希腊,将决定是否收回救生索

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
* 国际贷款人检查组再访希腊
* 将决定是否继续发放援助资金
* 希腊未按进度达到援助协议所要求的条件
路透雅典7月24日电---国际贷款人检查小组周二返回希腊,以重新推动希腊停滞不前的经济方案,并将决定是让该国继续获取1,300亿欧元援助资金,还是任其破产.
希腊在达到援助协议所要求的目标上已落后进度,主要归因于三个月之久的政治僵局,亦因改革面临工会与特殊利益团体的抗拒.此前希腊的两次大选都未产生明确多数派,阻碍了内阁组建.
本月稍早,三方国际贷款人--国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会与欧洲央行(ECB)告知希腊由保守党牵头的新联合政府,如若拿不出成果,希腊将不会获得更多资金.
希腊把达不到税收收入与预算赤字目标归咎于经济衰退超出预期,并希望再获得两年的宽限期,暂不对公众实施更严苛财政举措.希腊今年国内生产总值(GDP)或将萎缩大约7%,民众已经在忍受加税、削减支出、减薪与创纪录的失业率.
到今年年底,希腊GDP自2008年以来的累计萎缩幅度恐达到约五分之一,近四分之一的人将没有工作.
三方国际贷款人官员表示,雅典未能落实提振经济成长的措施,比如计划开展的私有化、大规模税改和放开一些封闭市场和岗位.
三方机构一个小组周一晚间抵达了雅典,周二早间将与希腊各部门召开会议.代表团负责人则将在本周稍晚到达,定于周四与希腊财政部长史托纳拉斯会面.
史托纳拉斯面临重新协商救援条款的政治压力--社会党和左翼党派称当前援助条款是错误的,惩罚的只是穷人.
史托纳拉斯已表示,在证明新政府可信度前,不会要求援助条款延期或改变.要证明可信度,首先要从2013-14年度价值117亿欧元的节支计划着手,这项措施本应在6月就拟定.
国际贷款方代表团负责人数日后即将抵达,希腊官员表示,该国政府还只实现了约80亿欧元规模的减支,目前正匆忙填补差距.
**严厉警告**
欧盟和IMF在官方声明中均表示,希腊撙节计划的执行步伐落后于日程安排,而需要重新启动才可能获得更多援金,下一笔资金预计不会在9月前拨付.
IMF发言人周一称,"IMF代表团将于7月24日开始与希腊当局磋商如何使希腊经济计划重回正轨."[ID:nSB1682360]
与此同时,三家国际贷款人或许不得不向希腊发放一笔过渡性贷款,让其偿付将于8月底到期的23亿欧元债券,以避免希腊破产,并挽救意大利和西班牙免受金融市场冲击,但这一切也依赖于本周的磋商.
分析师称,一旦对希腊放松立场,将可能在其他地方引发问题.Capital Economics的Ben May指出,若国际贷款人同意再给希腊两年时间来把赤字与GDP之比削减到3%,恐怕就不得不额外向该国放贷400亿欧元,从而挤占西班牙等受困大国的援助资金.
三方国际贷款人将在希腊逗留尽可能长的时间,一些官员表示,此番访问希腊将持续至少一周或甚至更久.他们或将敦促希腊在今年采取更多措施,这无疑会动摇希腊执政联盟,并激发反对党左翼激进联盟党(SYRIZA)的抗议.(完)
--编译 隋芬/梁睿雪/肖群英;审校 张若琪/隋芬
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路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑