《欧洲金融焦点》国际贷款人检查组重返希腊,将决定是否收回救生索

* 国际贷款人检查组再访希腊

* 将决定是否继续发放援助资金

* 希腊未按进度达到援助协议所要求的条件

路透雅典7月24日电---国际贷款人检查小组周二返回希腊,以重新推动希腊停滞不前的经济方案,并将决定是让该国继续获取1,300亿欧元援助资金,还是任其破产.

希腊在达到援助协议所要求的目标上已落后进度,主要归因于三个月之久的政治僵局,亦因改革面临工会与特殊利益团体的抗拒.此前希腊的两次大选都未产生明确多数派,阻碍了内阁组建.

本月稍早,三方国际贷款人--国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会与欧洲央行(ECB)告知希腊由保守党牵头的新联合政府,如若拿不出成果,希腊将不会获得更多资金.

希腊把达不到税收收入与预算赤字目标归咎于经济衰退超出预期,并希望再获得两年的宽限期,暂不对公众实施更严苛财政举措.希腊今年国内生产总值(GDP)或将萎缩大约7%,民众已经在忍受加税、削减支出、减薪与创纪录的失业率.

到今年年底,希腊GDP自2008年以来的累计萎缩幅度恐达到约五分之一,近四分之一的人将没有工作.

三方国际贷款人官员表示,雅典未能落实提振经济成长的措施,比如计划开展的私有化、大规模税改和放开一些封闭市场和岗位.

三方机构一个小组周一晚间抵达了雅典,周二早间将与希腊各部门召开会议.代表团负责人则将在本周稍晚到达,定于周四与希腊财政部长史托纳拉斯会面.

史托纳拉斯面临重新协商救援条款的政治压力--社会党和左翼党派称当前援助条款是错误的,惩罚的只是穷人.

史托纳拉斯已表示,在证明新政府可信度前,不会要求援助条款延期或改变.要证明可信度,首先要从2013-14年度价值117亿欧元的节支计划着手,这项措施本应在6月就拟定.

国际贷款方代表团负责人数日后即将抵达,希腊官员表示,该国政府还只实现了约80亿欧元规模的减支,目前正匆忙填补差距.

**严厉警告**

欧盟和IMF在官方声明中均表示,希腊撙节计划的执行步伐落后于日程安排,而需要重新启动才可能获得更多援金,下一笔资金预计不会在9月前拨付.

IMF发言人周一称,"IMF代表团将于7月24日开始与希腊当局磋商如何使希腊经济计划重回正轨."[ID:nSB1682360]

与此同时,三家国际贷款人或许不得不向希腊发放一笔过渡性贷款,让其偿付将于8月底到期的23亿欧元债券,以避免希腊破产,并挽救意大利和西班牙免受金融市场冲击,但这一切也依赖于本周的磋商.

分析师称,一旦对希腊放松立场,将可能在其他地方引发问题.Capital Economics的Ben May指出,若国际贷款人同意再给希腊两年时间来把赤字与GDP之比削减到3%,恐怕就不得不额外向该国放贷400亿欧元,从而挤占西班牙等受困大国的援助资金.

三方国际贷款人将在希腊逗留尽可能长的时间,一些官员表示,此番访问希腊将持续至少一周或甚至更久.他们或将敦促希腊在今年采取更多措施,这无疑会动摇希腊执政联盟,并激发反对党左翼激进联盟党(SYRIZA)的抗议.(完)