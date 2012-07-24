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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 15:44 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元在疲弱的德国PMI数据公布后下跌

路透伦敦7月24日电---欧元兑美元EUR=周二在弱于预期的德国PMI数据公布后下跌.欧元兑美元从数据公布前的1.2121跌至1.2106.(完)

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