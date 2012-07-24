〔中国汇市〕人民币午盘跌幅缩窄,盘中骤现密集美元卖盘疑似央行干预

* 隔夜美元缩减涨幅,但人民币中间价继续低开

* 即期汇价盘初跟随中间价平行下移

* 但早盘尾段骤现密集美元卖盘,疑似央行干预

* 人民币偏弱有利扶助经济增长

* 但央行亦不乐见人民币贬值预期扩散

路透上海7月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二午盘略跌.隔夜美元缩减涨幅,但人民币中间价继续低开,即期汇价盘初亦平行下移,但早盘尾段骤现密集美元卖盘,疑似央行干预,人民币一度止跌反弹.

交易员并认为,今日汇丰PMI数据虽然有所回升,但趋势上仍难言乐观,在经济弱势没有根本改变的情况下,人民币保持偏弱格局有利于支持出口,扶助经济增长;不过央行亦不乐见人民币贬值预期进一步扩散,若汇价出现破位趋势应不会坐视.

"有人说可能是央行干预了,最近的走势是购汇盘太强、贬值预期造成的,"上海一银行交易员称.

北京时间14:10,人民币兑美元即期报6.3877元,上日收报6.3864元,最低价6.3930元续创逾九个月盘中新低,较中间价跌幅达0.93%.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3339元,上日为6.3270元.

上述交易员指出,最近来自企业的购汇盘需求一直不弱,在人民币已经小幅贬值一段时间后,企业仍在积极地购汇,显示贬值的预期依然存在,"现在(美元)这么高还买,可能是怕之后买的更高."

中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.[ID:nSB1680130]

中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.[ID:nSB1683098]

离岸市场上,北京时间14:11,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3868/88元,上日尾盘报6.3858元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4280/20,上日尾盘为6.4240元.

东京汇市,欧元兑日圆和兑美元周二在亚洲市场企稳,因为刚公布的数据显示,中国制造业产出有改善迹象,投资者的风险偏好随之回暖.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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